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Жительница Константиновки рассказала, как скрывала сына от полиции Украины

По словам Наталии Паршиной, ее ребенка хотели принудительно эвакуировать на подконтрольную Киеву территорию.

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Жительница Константиновки (ДНР) скрывала своего несовершеннолетнего сына в квартире соседки от сотрудников украинской полиции, чтобы защитить его от принудительной эвакуации детей на подконтрольную Киеву территорию и чтобы ее не лишили родительских прав. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная местная жительница Наталия Паршина.

«Мой ребенок днем прятался в квартире соседки. Ну и даже не все соседи знали [что ребенок в городе], я всем просто сказала, говорю, мы в Изюме. Для школы мы тоже в Изюме были, как бы официально мы выехали. Полиция звонила и говорит: “Только геолокацию сбросите, и мы от вас отстаем”, — сказал она.

По ее словам, она была вынуждена поехать в Изюм и включить геолокацию, чтобы отвести подозрения полиции. Сотрудники требовали фотографию или видео ребенка, угрожая в противном случае выслать патруль по адресу. Женщина отказалась выполнить эти требования и попросила оставить его в покое. Полиция заявила, что будет продолжать посещения. В эти моменты сын женщины находился у соседей в Константиновке, а сама она пряталась в другой квартире.

Жительница Константиновки рассказала, что члены семьи всегда держали телефоны в режиме полета и извлекали сим-карты, чтобы их невозможно было запеленговать. Когда полицейские приходили к ней домой и опрашивали мать женщины, она не отвечала на их звонки, чтобы не выдать себя.

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