Жительница Константиновки рассказала, как скрывала сына от полиции Украины

«Мой ребенок днем прятался в квартире соседки. Ну и даже не все соседи знали [что ребенок в городе], я всем просто сказала, говорю, мы в Изюме. Для школы мы тоже в Изюме были, как бы официально мы выехали. Полиция звонила и говорит: “Только геолокацию сбросите, и мы от вас отстаем”, — сказал она.