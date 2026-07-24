Город, который говорит: в Музее изобразительных искусств Комсомольска прошел круглый стол с деятелями искусства и медиа

Темой обсуждения стала новая идентичность Комсомольска-на-Амуре. Модератором выступила директор Фонда культурных инициатив «ЭНСО», куратор проекта «Метацентры» Юлия Климко. Термин взят из морской тематики и означает точку, определяющую устойчивости судна. Применительно к искусству посыл таков: создавать точки притяжения, усиливать локальную идентичность городов. В проекте участвуют Владивосток и Комсомольск. Юлия Климко, куратор проекта «Метацентры»: Культура не принадлежит какому-то центру. Культура, искусство возникает там, где есть смыслы, где есть люди, которые эти смыслы генерируют. Комсомольчане выразили мнение, что в городе не хватает малых архитектурных форм, а те, что есть постепенно в приходят негодность. Прозвучала необходимость стрит-арта в стиле Бэнкси. Про вандалов тоже не забыли. На этой неделе владивостокские художники Дмитрий Лучинин и Артур Удовенко закончили мурал «Река времени» на перекрестке улиц Севастопольской и Красногвардейской. Работа вызвала неоднородную реакцию, не обошлось без сарказма в социальных сетях. Артур Удовенко, автор проекта «Река времени»: Понимаю, что есть мурал и куча разных мнений. Для кого-то хорошо или плохо. Кто-то хочет одно или другое. Для меня это всё равно разговор с городом. Разговор — суть этого круглого стола. Задача — запустить диалог между художниками, общественниками и СМИ, чтобы в дальнейшем сообща формировать облик родного города.