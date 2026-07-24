Телеканал «Моя Планета» снял выпуск о Красноярске

Команда телеканала «Моя Планета» побывала в Красноярске и завершила трехдневные съемки для проекта «Один день в городе». Выпуск о краевой столице зрители смогут увидеть в сентябре.
«Моя Планета» — это познавательный телеканал о природе, людях и путешествиях. В проекте «Один день в городе» ведущие составляют короткий, но насыщенный маршрут по городам России и мира и показывают, что можно успеть увидеть за один день. В Красноярск съемочная группа приехала вместе с ведущей Екатериной Сатур.
В маршрут выпуска вошли знаковые места Красноярска. Среди них часовня Параскевы Пятницы, историческая улица Горького, музей-усадьба Василия Сурикова, прогулка по Енисею, музей-пароход «Святой Николай» и Красноярский Биг-Бен. Также команда планировала показать национальный парк «Красноярские Столбы», остров Татышев и Торгашинский хребет.
Премьера выпуска о Красноярске выйдет в новом сезоне проекта «Один день в городе».