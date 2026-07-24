Телеканал «Моя Планета» снял выпуск о Красноярске

«Моя Планета» — это познавательный телеканал о природе, людях и путешествиях. В проекте «Один день в городе» ведущие составляют короткий, но насыщенный маршрут по городам России и мира и показывают, что можно успеть увидеть за один день. В Красноярск съемочная группа приехала вместе с ведущей Екатериной Сатур.