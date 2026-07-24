К авиафестивалю «Вива Авиа!» под Новосибирском запустят 89 дополнительных маршрутов

Ограничения движения транспорта будут действовать 1 августа с шести утра до одиннадцати вечера и 2 августа с шести утра до пяти вечера. Запрет коснется подъездных путей к аэродрому со стороны Новосибирска в направлении Сокура, посёлков Октябрьский и Локти. Также будет полностью запрещена стоянка вдоль дорог, прилегающих к аэродрому, и на территории станции Мочище. Исключение сделано только для местных жителей — им необходимо иметь при себе паспорт с отметкой о регистрации. Остальным рекомендуют объезжать зону перекрытия по Северному обходу либо пользоваться электричками.
Для удобства зрителей пустят дополнительные электропоезда от станции Новосибирск-Главный с остановками на всех платформах. Кроме того, к станции Мочище организуют транзитные маршруты с Южного, Западного и Кузбасского направлений. Будут продлены маршруты Городской железной дороги (остановочный пункт Пригородный простор) и поездов Восточного направления. Важный нюанс: при поездке транзитом необходимо оформлять два билета.
От станции Мочище до аэродрома гостей будут доставлять челночные автобусы. Также добраться до места проведения фестиваля можно на пригородных автобусных маршрутах № 189, 189 Л и № 130. Действует безналичная оплата, для льготных категорий граждан сохраняются все положенные преференции.