К авиафестивалю «Вива Авиа!» под Новосибирском запустят 89 дополнительных маршрутов

Ограничения движения транспорта будут действовать 1 августа с шести утра до одиннадцати вечера и 2 августа с шести утра до пяти вечера. Запрет коснется подъездных путей к аэродрому со стороны Новосибирска в направлении Сокура, посёлков Октябрьский и Локти. Также будет полностью запрещена стоянка вдоль дорог, прилегающих к аэродрому, и на территории станции Мочище. Исключение сделано только для местных жителей — им необходимо иметь при себе паспорт с отметкой о регистрации. Остальным рекомендуют объезжать зону перекрытия по Северному обходу либо пользоваться электричками.