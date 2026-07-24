33 млн в самородках: хабаровчанину за незаконный оборот золота назначили условный срок

Несмотря на это, Т. совершил их незаконное хранение в крупном размере. Затем он переместил золото и серебро в салон своего автомобиля. С целью дальнейшего сокрытия мужчина перевез металл из неустановленного места в Хабаровском крае в город Хабаровск.