33 млн в самородках: хабаровчанину за незаконный оборот золота назначили условный срок

За незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов, совершенные в крупном размере Железнодорожным районным судом Хабаровска осужден житель Николаевского района, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
С июля 2024 по октябрь 2025 года на территории Хабаровского края Т. незаконно добыл самородное золото. Общая масса сыпучего вещества составила более 3,4 килограмма (3474,28 г). В составе металла содержалось 3077,92 грамма химически чистого золота и 396,36 грамма химически чистого серебра. Стоимость драгоценностей превысила 33 миллиона рублей. Свободный оборот таких металлов в России запрещен законом.
Хабаровчанин ответит в суде за незаконный оборот драгоценных металлов на 34 млн рублей.
Несмотря на это, Т. совершил их незаконное хранение в крупном размере. Затем он переместил золото и серебро в салон своего автомобиля. С целью дальнейшего сокрытия мужчина перевез металл из неустановленного места в Хабаровском крае в город Хабаровск.
Дальнейшая незаконная деятельность Т. пресечена сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю.
В судебном заседании Т. полностью согласился с предъявленным ему обвинением, и признал себя виновным в совершении указанного преступления.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд признал Т. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Изъятый драгоценный металл обращен в доход государства. Автомобиль, принадлежащий Т. и используемый им при совершении преступления, конфискован в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.