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Приморские врачи спасли женщину с редкой и опасной патологией беременности

В середине июля в гинекологическое отделение роддома № 3 экстренно поступила пациентка с редкой патологией — замершей беременностью в рудиментарном роге матки. При такой особенности строения матки беременность развивается в ее недоразвитой части. Это крайне редкое состояние и без своевременной медицинской помощи может привести к разрыву матки и опасному внутреннему кровотечению. Специалисты провели малоинвазивную операцию.

В середине июля в гинекологическое отделение роддома № 3 экстренно поступила пациентка с редкой патологией — замершей беременностью в рудиментарном роге матки. При такой особенности строения матки беременность развивается в ее недоразвитой части. Это крайне редкое состояние и без своевременной медицинской помощи может привести к разрыву матки и опасному внутреннему кровотечению. Специалисты провели малоинвазивную операцию. Благодаря современным видеоэндоскопическим технологиям врачи смогли устранить угрозу жизни пациентки и сохранить ее репродуктивное здоровье. «Это результат слаженной работы всей команды. От своевременной диагностики до ювелирной работы хирургов — каждый этап был важен. Самое главное, что нам удалось сохранить пациентке не только здоровье, но и возможность в будущем стать мамой», — отметила заведующая гинекологическим отделением Елена Федоренко. Пациентку уже выписали домой, она продолжает наблюдаться у врачей амбулаторно.