Директор стройфирмы осужден за мошенничество на 84 млн при возведении гольф-курорта в Приморье

В рамках строительства гольф-курорта международного уровня в селе Олений Артемовского округа директор строительной фирмы подал в налоговую инспекцию ложные декларации по НДС за работы, которые фактически не выполнялись. Таким образом он незаконно получил из федерального бюджета 6 млн рублей. Также в 2020—2023 годах фигурант перевел 78 млн на подконтрольные счета по фиктивным договорам. Общий ущерб составил 84 млн рублей. Суд приговорил его к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн. Прокурорский иск о взыскании незаконного НДС удовлетворен, а арест на имущество на 42 млн сохранен. Источник: прокуратура Приморского края.