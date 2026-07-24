Дальний Восток почти на треть опережает среднероссийские темпы по росту инвестиций

Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, за последние 10 лет в реализацию проектов с господдержкой на Дальнем Востоке было вложено 6,6 трлн рублей. Более того, по росту инвестиций, промышленному производству и жилищному строительству Дальний Восток сегодня практически на треть опережает средние темпы по России. А если говорить про Хабаровский край, то в прошлом году в экономику региона было вложено 650,4 млрд рублей. Наибольший вклад в привлечение такого большого количества инвестиций играют действующие на территории региона два особых преференциальных режима — территория опережающего развития «Хабаровск» и «Свободный порт Владивосток». Кроме того, все масштабные инвестиционные проекты в Хабаровском крае сопровождаются по принципу «одного окна» краевым Агентством привлечения инвестиций и развития инноваций.