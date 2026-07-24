Стартовал второй день Дальневосточного Медиафорума

Сегодня участники будут говорить о медиа, искусственном интеллекте, туризме, телевидении, авторском праве, спорте и многом другом. Также по ссылке можно посмотреть трансляцию пленарной дискуссии «Хабаровский край: победы, ценности, единство — роль медиа». Отметим, что первый день Медиафорума собрал более 1300 участников. Все, что вам еще нужно знать, ищите здесь.