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Пассажиры будут летать из Хабаровска в Аян на вертолетах через Николаевск

Из-за подтопления взлетно-посадочной полосы аэропорта Аяна в результате разлива реки Уйка и из-за строительства дамбы, призванной защитить этот объект от воды, аэропорт Аяна пока не может принимать и выпускать самолеты. Поэтому принято решение ввести временную схему перевозки пассажиров на маршруте Хабаровск — Аян — Хабаровск. Теперь граждане будут вылетать из Хабаровска на самолете Ан-24 рейсом.

Из-за подтопления взлетно-посадочной полосы аэропорта Аяна в результате разлива реки Уйка и из-за строительства дамбы, призванной защитить этот объект от воды, аэропорт Аяна пока не может принимать и выпускать самолеты. Поэтому принято решение ввести временную схему перевозки пассажиров на маршруте Хабаровск — Аян — Хабаровск. Теперь граждане будут вылетать из Хабаровска на самолете Ан-24 рейсом 415Д и прилетать в Николаевск-на-Амуре. Там их ждет пересадка на вертолет авиакомпании «Тайга», на котором они отправятся в Аян рейсом 403. Точно так же будут осуществляться полеты в обратную сторону, из Аяна в Хабаровск, до тех пор, пока аэропорт Аяна не приведут в порядок. Новая схема начала действовать с сегодняшнего утра. Первый рейс вылетел из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре в 7:00 по местному времени. Всего таким образом планируется перевезти около 44 пассажиров в каждую сторону. При этом время вылета и прилета может меняться в зависимости от погоды.