Хабаровчане смогут проверить свой статус на гепатиты и ВИЧ

Краевой центр «Анти-СПИД» совместно с Хабаровским краевым отделением Российского красного креста приглашает хабаровчан быстро и анонимно проверить свое здоровье, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сделать это можно будет в субботу, 25 июля с 17:00 до 19:00 на набережной Амура в районе речного вокзала.
Каждый желающий сможет узнать свой статус, пройти экспресс-тестирование на вирусные гепатиты В и С, а также на ВИЧ-инфекцию. Для анализа используются современные тесты, очень быстрые. Результат будет готов в течение нескольких минут. Процедура безопасна и не требует специальной подготовки.
Врачи напоминают, что забота о своем здоровье начинается с осведомленности.