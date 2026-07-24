Хабаровчане смогут проверить свой статус на гепатиты и ВИЧ

Каждый желающий сможет узнать свой статус, пройти экспресс-тестирование на вирусные гепатиты В и С, а также на ВИЧ-инфекцию. Для анализа используются современные тесты, очень быстрые. Результат будет готов в течение нескольких минут. Процедура безопасна и не требует специальной подготовки.