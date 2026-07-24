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Хабаровчане смогут проверить свой статус на гепатиты и ВИЧ

Акция пройдет в субботу, 25 июля, на набережной Амура.

Источник: Хабаровский край сегодня

Краевой центр «Анти-СПИД» совместно с Хабаровским краевым отделением Российского красного креста приглашает хабаровчан быстро и анонимно проверить свое здоровье, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сделать это можно будет в субботу, 25 июля с 17:00 до 19:00 на набережной Амура в районе речного вокзала.

Каждый желающий сможет узнать свой статус, пройти экспресс-тестирование на вирусные гепатиты В и С, а также на ВИЧ-инфекцию. Для анализа используются современные тесты, очень быстрые. Результат будет готов в течение нескольких минут. Процедура безопасна и не требует специальной подготовки.

Врачи напоминают, что забота о своем здоровье начинается с осведомленности.