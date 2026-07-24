24 июля: какой сегодня церковный праздник

24 июля 2026 года, пятница: постный день по церковному уставу. Верующим рекомендуется воздерживаться от мясной и молочной пищи, посвящая время духовным размышлениям и молитвам. Сегодня церковь отмечает день памяти равноапостольной великой княгини Российской Ольги. Равноапостольная Ольга, великая княжна Российская, во святом Крещении Елена ок. 890−969). Первая правительница Руси, принявшая христианство. После трагической гибели мужа, князя Игоря, она проявила себя как мудрая государственная деятельница, посвятив жизнь укреплению государства. В 954 году (по другим данным — в 957-м) в Константинополе великая княгиня приняла Святое Крещение с именем Елена. Перед кончиной она завещала похоронить себя по христианскому обряду. Общецерковное почитание святой было установлено в 1547 году. Кроме того, сегодня совершается воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной — мощи святой девы указали православным путь к истине, осудив ересь монофизитов. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальной, имже Православие утвердися (451). По преданиям, в 451 году, спустя полтора века после своей мученической кончины (304 г.), святая великомученица Евфимия явила чудо. На IV Вселенском Соборе в городе Халкидоне, где собрались 630 представителей от всех Поместных Христианских Церквей, разгорелся ожесточенный спор с еретиками-монофизитами. Монофизиты, вопреки православному учению о двух природах Иисуса Христа — божественной и человеческой, ложно утверждали в нем только Божественную природу, внося в Церковь смуту и раздоры. Святитель Анатолий Константинопольский предложил передать решение Духу Святому через мощи Всехвальной Евфимии. Свитки с исповеданием веры обеих сторон положили в гробницу святой. Через три дня строгого поста и молитв ковчег с мощами открыли. Православное исповедание оказалось в правой руке святой — она сама подала его Патриарху, словно живая. А свиток еретиков лежал у её ног. Увидев это чудо, многие уклонившиеся приняли истинную веру, а упорствующие были преданы соборному осуждению и отлучены. Также в этот день чествуют мученика Киндея пресвитера (III—IV). Прославляют сегодня обретение мощей священномученика Илариона, архиепископа Верейского (1998). Кроме того, 24 июля посвящено иконам Божией Матери: Ржевской, или Оковецкой (1539), и Борколабовской.