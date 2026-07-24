На Западе назвали цель встречи Лаврова и Рубио в Маниле

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле говорит о попытках сторон найти пути разрешения украинского конфликта. Об этом заявил корреспондент Welt Кристоф Ваннер.
«Я думаю, что все это было не чем иным, как попыткой оценить текущую позицию другой стороны и понять, стоит ли садиться за стол переговоров сейчас, может ли что-то из этого получиться», — сказал журналист.
Ваннер отметил, что США сейчас нельзя считать полностью нейтральным участником процесса. По его словам, Вашингтон все больше занимает позицию, близкую к украинской стороне, что может осложнить поиск компромисса.
Напомним, инициатором переговоров, которые длились 35 минут, выступили США. Лавров на встрече подтвердил готовность России к урегулированию украинского конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что это первые личные переговоры политиков после долгого перерыва. До них Москва проводила встречу с Вашингтоном в Женеве в феврале 2026 года.