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На Западе назвали цель встречи Лаврова и Рубио в Маниле

Welt назвал встречу Рубио и Лаврова попыткой наладить контакт по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле говорит о попытках сторон найти пути разрешения украинского конфликта. Об этом заявил корреспондент Welt Кристоф Ваннер.

«Я думаю, что все это было не чем иным, как попыткой оценить текущую позицию другой стороны и понять, стоит ли садиться за стол переговоров сейчас, может ли что-то из этого получиться», — сказал журналист.

Ваннер отметил, что США сейчас нельзя считать полностью нейтральным участником процесса. По его словам, Вашингтон все больше занимает позицию, близкую к украинской стороне, что может осложнить поиск компромисса.

Напомним, инициатором переговоров, которые длились 35 минут, выступили США. Лавров на встрече подтвердил готовность России к урегулированию украинского конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что это первые личные переговоры политиков после долгого перерыва. До них Москва проводила встречу с Вашингтоном в Женеве в феврале 2026 года.

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