Житель Хабаровского края осуждён за незаконный оборот с драгметаллами на 33 млн рублей

Житель Николаевского района Т. признан виновным в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере — об этом сообщили в Железнодорожном районном суде Хабаровска. По версии следствия, фигурант незаконно завладел самородным золотом в сыпучем виде, общая масса которого составила более 3,4 тысячи граммов, включая свыше 3 тысяч граммов чистого золота и почти 400 граммов чистого серебра. Стоимость изъятого имущества превысила 33 миллиона рублей, сообщает официальный канал «Суды Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.