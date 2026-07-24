Семилетнюю девочку из Хабаровского края сбил квадроцикл на пляже в Находке

В Находкинской городской больнице врачи борются за жизнь девочки, которая пострадала на пляже в результате наезда квадроцикла. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Инцидент произошел накануне вечером на одном из туристических комплексов под Находкой, где семья из Хабаровского края отдыхала у моря. В результате ДТП девочка получила множественные травмы: открытый перелом черепа с ушибом мозга, ушиб обоих легких и перелом ребра. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка.