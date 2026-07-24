Светлана Сильваши с ответила Иде Галич, раскритиковавшей ее и Катю Гордон

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши ответила блогеру Иде Галич, которая раскритиковала ее и юриста Катю Гордон за слова о «страшненьких» женщинах. Она обратила внимание на разницу восприятия блогером похожих шуток.
Ранее Галич прокомментировала высказывания Гордон, заявившей, что «страшненькие бабы» будут всегда пытаться подставить подножку красивым.
— Катя и Света очень красивые. Но мы все разные, мы все красивые. Разве это повод называть кого-то страшненькими, некрасивыми бабищами? — возмутилась блогер.
Сильваши напомнила Галич о ее словах, которые были сказаны в 2018 году. В то время она с юмором отреагировала на слова комика Гарика Мартиросяна о внешности женщин. Тогда он пошутил: «Над красивой девушкой смеяться невозможно, потому что красивая, а над некрасивой невозможно, потому что жалко».
— Галич в 2026 году с гневом отвечает на высказывание Кати Гордон. Но она же в 2018 году с любовью комментирует сексистский выпад уважаемого продюсера. Ругать коллег-женщин по блогерскому цеху за шутки можно, ругать своих продюсеров-сексистов за унизительное деление женщин на страшных и красивых нельзя. Так и запишем в биографии праведной Галич, столь искреннего борца за женские права! — заявила Сильваши в соцсети.
В июне Ида Галич обрушилась с критикой на автомобилистов и байкеров, которые нарушают допустимый уровень шума и мешают спать детям.