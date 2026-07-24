Светлана Сильваши с ответила Иде Галич, раскритиковавшей ее и Катю Гордон

— Галич в 2026 году с гневом отвечает на высказывание Кати Гордон. Но она же в 2018 году с любовью комментирует сексистский выпад уважаемого продюсера. Ругать коллег-женщин по блогерскому цеху за шутки можно, ругать своих продюсеров-сексистов за унизительное деление женщин на страшных и красивых нельзя. Так и запишем в биографии праведной Галич, столь искреннего борца за женские права! — заявила Сильваши в соцсети.