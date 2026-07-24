Последние выходные июля в Красноярске будут пасмурными

В конце этой недели в Красноярске сохранится дождливая погода, но будет тепло.
С пятницы по воскресенье синоптики обещают днем в пределах +24, +26 °C, по ночам — около +16 °C.
Временами ожидается дождь с грозой, небо почти всегда будет затянуто облаками. Ветер будет юго-западный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление — низкое.
По предварительным данным, такая погода продержится в Красноярске до среды, 29 июля, а затем осадки отступят и температура воздуха повысится на пару градусов.
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