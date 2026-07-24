Киты-убийцы научились взрывать огромных рыб для забавы

Исследователи зафиксировали необычное поведение косаток, обитающих в Калифорнийском заливе у берегов Мексики. По данным The Independent, морские хищники начали использовать туши лун-рыб для своеобразных развлечений.
Во время наблюдений ученые увидели, как одна косатка удерживала тушу за плавник, а другая на высокой скорости врезалась в нее, после чего она разлеталась на множество фрагментов. Подобное поведение ранее не привлекало внимания специалистов.
По мнению биологов, такое явление может объясняться сразу несколькими причинами. Не исключено, что косатки таким образом играют, однако специалисты также допускают, что подобные действия могут быть частью подготовки добычи перед ее употреблением или способом распределения пищи между членами группы.
Ранее Венеция погрузилась в хаос из-за беспрецедентного нашествия загадочных медуз-каннибалов, которые могут угрожать не только морским животным, но и людям.