Генерал Соболев заявил, что необходимости в мобилизации в России нет

«Они распространяют нарратив, что у нас тут всё плохо: и с топливом перебои, и во всех сферах беда, но это не соответствует действительности. Все это элемент информационной войны, и она занимает важную составляющую в общей войне, которую ведёт коллективный Запад вместе с фашистским режимом на Украине против России», — пояснил Соболев.