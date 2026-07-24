Генерал Соболев заявил, что необходимости в мобилизации в России нет

Слухи о якобы готовящейся в России новой волне мобилизации не имеют под собой никаких оснований. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев.
По его словам, подобные вбросы являются продуманной частью информационной войны, направленной на дестабилизацию обстановки внутри страны.
«Никакой необходимости в мобилизации нет. Те задачи, которые Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооружённых Сил ставит военкоматам выполняются. На Украине могут распространять всё, что угодно», — заявил Соболев.
Он подчеркнул, что цель массированного вброса недостоверной информации заключается не в отражении реальности, а в психологическом давлении на российских граждан. По словам генерал-лейтенанта, противник пытается создать у населения ложное ощущение нестабильности и внутренних проблем.
«Они распространяют нарратив, что у нас тут всё плохо: и с топливом перебои, и во всех сферах беда, но это не соответствует действительности. Все это элемент информационной войны, и она занимает важную составляющую в общей войне, которую ведёт коллективный Запад вместе с фашистским режимом на Украине против России», — пояснил Соболев.
Генерал-лейтенант призвал россиян к бдительности и осознанности при потреблении информации.
«На сегодняшний день в мобилизации необходимости нет», — резюмировал Соболев.