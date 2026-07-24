Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Соболев заявил, что необходимости в мобилизации в России нет

Генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал информацию о мобилизации в России. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Слухи о якобы готовящейся в России новой волне мобилизации не имеют под собой никаких оснований. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, подобные вбросы являются продуманной частью информационной войны, направленной на дестабилизацию обстановки внутри страны.

«Никакой необходимости в мобилизации нет. Те задачи, которые Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооружённых Сил ставит военкоматам выполняются. На Украине могут распространять всё, что угодно», — заявил Соболев.

Он подчеркнул, что цель массированного вброса недостоверной информации заключается не в отражении реальности, а в психологическом давлении на российских граждан. По словам генерал-лейтенанта, противник пытается создать у населения ложное ощущение нестабильности и внутренних проблем.

«Они распространяют нарратив, что у нас тут всё плохо: и с топливом перебои, и во всех сферах беда, но это не соответствует действительности. Все это элемент информационной войны, и она занимает важную составляющую в общей войне, которую ведёт коллективный Запад вместе с фашистским режимом на Украине против России», — пояснил Соболев.

Генерал-лейтенант призвал россиян к бдительности и осознанности при потреблении информации.

«На сегодняшний день в мобилизации необходимости нет», — резюмировал Соболев.