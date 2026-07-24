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Гособвинение просит 24 года колонии для обвиняемого в подрыве основателя «Арбат»

Прокурор запросил срок и штраф для Манукяна*, обвиняемого в организации теракта.

Источник: Комсомольская правда

Гособвинение попросило Второй Западный окружной военный суд назначить 24 года лишения свободы Варажу Манукяну*, обвиняемому в пособничестве при совершении теракта, при котором погиб командир батальона «Арбат» Армен Саркисян.

«В ходе прений сторон гособвинение запросило для Манукяна* 24 года лишения свободы, из которых 6 лет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима», — сказал источник ТАСС.

Прокурор также потребовал конфисковать в пользу государства автомобиль Mercedes, использовавшийся для перевозки взрывного устройства, и назначить Манукяну* штраф в размере 500 тысяч рублей. На следующей неделе суд вынесет обвиняемому приговор.

Ранее KP.RU сообщал, что суд в Ставропольском крае отправил в СИЗО обвиняемого по делу о предотвращенном теракте в отношении капитана запаса ВС РФ. По данным следствия, мужчина приобрел компоненты взрывного устройства для взрыва автомобиля ветерана боевых действий и участника СВО.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.