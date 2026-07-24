Скрытая пандемия: Нутрициолог объяснила, почему привычка пить чай или кофе сразу после обеда лишает сил

По её словам, наш мозг очень древний и работает на уровне инстинктов, именно он отвечает за безопасность и выживание нас как вида, поэтому не даёт выйти из автоматических привычек сразу. Мы живём в хронической усталости сегодня постоянно, просыпаемся уже без сил и живём в суете: заботимся о детях и муже, развиваемся на работе или в бизнесе, но постоянно думаем, что это стресс и отдохнём на пенсии.