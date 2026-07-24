Проект метро в Красноярске придется доработать из-за ручья Серебряный

Проект метро в Красноярске придется доработать. Точнее не самих подземных путей, а электродепо, которое должно быть построено на улице Высотной. Причина в ручье под названием Серебряный. Почему-то его изначально не учли в планах, хотя наличие водного объекта имеет важное значение. И как такой проект прошел госэкспертизу?