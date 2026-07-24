В Красноярске капиталят фасады еще трех домов к 400-летию города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал капитальный ремонт еще трех многоквартирных домов в рамках подготовки к 400-летию города. Работы начались на проспекте Мира, 65 и 106, а также на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 189.
Подрядчики уже устанавливают строительные леса и готовят объекты к ремонту. Для безопасности пешеходов и жителей укрепляют защитные сетки, устанавливают ограждения, а при необходимости оборудуют временные навесы и настилы. Все организационные вопросы заранее согласовали с собственниками нежилых помещений и жильцами домов.
Ремонт проводят управляющие компании, которые получили городские субсидии по итогам конкурсного отбора. Финансирование предусмотрено для домов, расположенных в историческом центре и на ключевых магистралях, ведущих к основным достопримечательностям Красноярска.
Особое внимание уделят дому на проспекте Мира, 106. На его фасаде сохранились декоративные элементы, состояние которых за последние годы значительно ухудшилось. Ранее здесь уже фиксировались случаи частичного обрушения декоративных деталей.
В мэрии отмечают, что в этом году за счет городских субсидий планируется капитально отремонтировать фасады семи многоквартирных домов. Всего к 400-летию Красноярска в рамках этой программы обновят 28 зданий. Параллельно ремонт фасадов продолжается и по линии регионального Фонда капитального ремонта.