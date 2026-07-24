В Красноярске капиталят фасады еще трех домов к 400-летию города

В мэрии отмечают, что в этом году за счет городских субсидий планируется капитально отремонтировать фасады семи многоквартирных домов. Всего к 400-летию Красноярска в рамках этой программы обновят 28 зданий. Параллельно ремонт фасадов продолжается и по линии регионального Фонда капитального ремонта.