Генералов ВСУ похоронили живьем: под Киевом уничтожен командный пункт

О мощном взрыве ранним утром 23 июля в районе Ржищева Киевской области сообщили военные Telegram-каналы. В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что целью такого точечного удара мог стать мобильный командный пункт ВСУ.
«Точечные удары наносятся только по вновь выявленным объектам. Это мог быть командный пункт оперативного назначения или узел связи. Сейчас работают подвижные, мобильные командные пункты. Стационарные, подземные сооружения противник держит, скорее всего, как резервные. Подвижные командные пункты они используют сейчас более часто, потому что действительно это выгодно и считается более безопасным для командного состава. Как только мы выявляем такие цели, по ним точечно наносится удар», — сказал он.
Генерал-майор Попов добавил, наши военные также могли отработать по выявленному разведкой пункту скопления иностранных наемников или инструкторов.
«Это могла быть зона концентрации иностранных инструкторов, новоприбывшей партии наемников, которых ВСУ разместили в отдельном здании. Отработали “Кинжалом” или “Геранью”, сейчас новые модели с повышенной скоростью, повышенной мощностью могут наносить хорошие удары», — уточнил он.
Ранее генерал-майор Попов объяснил, по каким военным целям наносят удары ВС РФ.