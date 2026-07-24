Подросток угнал два велосипеда за день в Хабаровске

Первой добычей стал велосипед стоимостью 14 тысяч рублей. Хозяин оставлял его в подъезде непристегнутым. 17-летний подросток выкатил средство передвижения на улицу и поехал кататься. Когда ему стало скучно, он просто бросил байк в одном из дворов. Вечером он вернулся, увидел в соседнем подъезде еще один непристегнутый велосипед и решил повторить велопрогулку. Хозяин второго велосипеда вызвал полицию и оценил ущерб в 13 тысяч рублей. Как и в первом случае, велоугонщик покатался несколько часов и оставил байк на улице. Полицейские ищут угнанные велосипеды. Известно, что злоумышленник не учится и не работает, а также состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В счет погашения ущерба полицейские изъяли у подростка смартфон. Возбуждены уголовные дела, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.