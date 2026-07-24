Опрошенные россияне назвали критерии при выборе платных услуг

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян при выборе исполнителя платных сервисных услуг ориентируются на отзывы реальных клиентов и наличие договора. К таким выводам пришли в своем исследовании аналитики «Точка банка» (материалы есть у ТАСС).
«Несмотря на рост цен, потребители не уходят с рынка услуг, а начинают выбирать по-новому. Две трети опрошенных пользовались платными услугами за последние полгода», — указывают эксперты «Точка банка».
Согласно исследованию, при выборе исполнителя для потребителей главными критериями надежности являются отзывы реальных клиентов (51%), наличие договора и гарантии (51%), прозрачная цена (45%) и рекомендации знакомых (46%).
При этом 67% клиентов сталкивались с проблемами при заказе услуг за последние полгода. Самые частые причины недовольства заключаются в завышенной цене (29%), навязывании дополнительных услуг (23%), нарушении сроков (22%), плохом качестве (21%).
Участников опроса также спросили, сколько они готовы заплатить за услугу в идеальном сценарии (соблюдение сроков, полная предоплата, гарантия качества). Из ответов следует, что за уборку квартиры или дома потребители готовы заплатить 4 000 — 5 000 рублей, за небольшой ремонт или вызов мастера — 6 000 — 8 000 рублей, за техобслуживание автомобиля — 10 000 — 12 000 рублей, за прием или диагностику в частной клинике: 5 000 — 6 000 рублей.
В опросе приняли участие 1 002 человека старше 18 лет во всех регионам России.