Опрошенные россияне назвали критерии при выборе платных услуг

Участников опроса также спросили, сколько они готовы заплатить за услугу в идеальном сценарии (соблюдение сроков, полная предоплата, гарантия качества). Из ответов следует, что за уборку квартиры или дома потребители готовы заплатить 4 000 — 5 000 рублей, за небольшой ремонт или вызов мастера — 6 000 — 8 000 рублей, за техобслуживание автомобиля — 10 000 — 12 000 рублей, за прием или диагностику в частной клинике: 5 000 — 6 000 рублей.