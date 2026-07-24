Заводчик акита-ину сказала, почему собака могла напасть на внука Донцовой

Официальный заводчик акита-ину питомника «Аманогава» в России Мария Спирц эксклюзивно для aif.ru прокомментировала нападение собаки этой породы на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковном селе Дубцы.
Накануне Донцова рассказала, что ребенок стал жертвой агрессивного пса. Спасти мальчика от серьезных увечий удалось благодаря вмешательству случайного прохожего.
Как отметила Спирц, беспричинная агрессия у акита-ину — явление крайне редкое, и к такому поведению животное, скорее всего, подтолкнули внешние факторы. Специалист выделила три возможных сценария: целенаправленная натаска, генетический сбой или провоцирующее поведение, оставленное без контроля хозяина.
«Спровоцировать собаку на такое могла только серьезная подготовка… Мне кажется, с собакой занимались, возможно, натаскивали на охрану или что-то подобное. Акита-ину — это серьезная порода, но они абсолютно дружат с головой и умеют принимать решения самостоятельно. Если собаку готовили к агрессии, то решение напасть она принимает сама», — сказала Спирц.
Собеседник издания подчеркнула, что не исключает и врожденной предрасположенности. Некоторые собаки, особенно невоспитанные и лишенные должного внимания, могут проявлять беспричинную агрессию, быстро вспыхивая из-за генетических особенностей линии разведения.
«Нельзя исключать и генетическую агрессию. Некоторые собаки, если они совершенно невоспитанные, действительно могут быть очень близки к агрессии без видимого повода. Но тут еще нужно разбираться, какие действия совершал ребенок. Если ребенок громко кричит, собака может воспринять его как младшего члена стаи, который не является главным, и попытается поставить его на место», — пояснила Спирц.
Главным фактором, сдерживающим проявление агрессии у такой серьезной породы, является правильное взаимодействие хозяина с питомцем. По словам специалиста, акиту нельзя бросать на произвол судьбы, с ней необходимо постоянно заниматься, выстраивая иерархию.
«Со своей собакой нужно взаимодействовать, подстраивать её под себя. Это не служебники, которые ходят нога в ногу по команде. Акиты умеют сами принимать решения, но в хорошо воспитанной стае они всегда смотрят на реакцию владельца. У меня в питомнике в любой вольер можно зайти — никто вас не тронет, потому что все животные считывают мое состояние. Если мне не угрожает опасность, значит, всё хорошо», — рассказала Спирц.
В качестве примера специалист привела случай из собственной практики, когда акита, увидев опасность, грозящую хозяину, встал на его защиту, но при этом действовал строго в рамках ситуации.
«У меня есть покупатель с очень крупным псом моего разведения. На прогулке на них без намордника и поводка набросился ротвейлер. Собака, естественно, начала защищать мужчину. Тот пытался разнять драку и случайно попал под укус своего же пса. То есть акита стала защищать хозяина, а не напала просто так. Это очень умная порода. Чтобы спровоцировать подобные действия — всё сводится к владельцу», — резюмировала Спирц.
Как сообщалось, председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование инцидента с нападением собаки на несовершеннолетнего в подмосковном селе Дубцы. По данным следствия, во вторник хозяин выгуливал пса породы акита-ину без намордника. В ходе прогулки животное набросилось на семилетнего мальчика. Ребенка экстренно доставили в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Диагноз врачей был серьезным: рваные раны головы, множественные укусы и царапины.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).