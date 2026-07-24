Заводчик акита-ину сказала, почему собака могла напасть на внука Донцовой

«Со своей собакой нужно взаимодействовать, подстраивать её под себя. Это не служебники, которые ходят нога в ногу по команде. Акиты умеют сами принимать решения, но в хорошо воспитанной стае они всегда смотрят на реакцию владельца. У меня в питомнике в любой вольер можно зайти — никто вас не тронет, потому что все животные считывают мое состояние. Если мне не угрожает опасность, значит, всё хорошо», — рассказала Спирц.