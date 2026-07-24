Ремонт важного путепровода в Партизанске перешёл экватор

Ремонт путепровода через железную дорогу на въезде в Партизанск со стороны села Новицкое выполнен на 50%. Готовность объекта оценила комиссия под руководством и.о. первого замминистра транспорта Приморья Вячеслава Шичкина и главы города Олега Бондарева, сообщила пресс-служба краевого правительства.
В прошлом строительном сезоне подрядчик завершил бетонные работы на левой полосе и установил перильные и леерные ограждения. Сейчас специалисты компании «Валерия» бетонируют тротуар и обрабатывают конструкции гидрофобным составом для защиты от влаги.
«По словам Вячеслава Шичкина, для ускорения ремонта в ближайшее время планируется скорректировать проектное решение и провести дополнительную работу с компанией “РЖД” по организации технологических “окон” в движении поездов. Это позволит подрядчику выполнить работы, требующие временного ограничения движения на железной дороге», — говорится в сообщении.
После бетонирования на левой стороне уложат два слоя высокопрочного асфальтобетона, затем движение перенаправят на обновлённую половину путепровода. Там сохранится реверсивная схема со светофорным регулированием. После этого начнётся ремонт правой части: демонтаж старого покрытия и ограждений, бетонирование, гидроизоляция и монтаж новых перил.
Кроме того, строители обустроили технологический подъезд к путепроводу, укрепив существующую дорогу — в дальнейшем он будет использоваться для обслуживания сооружения.
Напомним, что возведение временного моста на подъезде к селу Сиваковка, где проживают почти тысяча человек, идёт в Хорольском городском округе.
Временный мост построят у села Абражеевка после повреждения опоры аварийного сооружения.
Новое трёхпролётное сооружение длиной 63 метра примет транспорт до 40 тонн и обеспечит бесперебойное движение.