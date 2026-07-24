Ремонт важного путепровода в Партизанске перешёл экватор

После бетонирования на левой стороне уложат два слоя высокопрочного асфальтобетона, затем движение перенаправят на обновлённую половину путепровода. Там сохранится реверсивная схема со светофорным регулированием. После этого начнётся ремонт правой части: демонтаж старого покрытия и ограждений, бетонирование, гидроизоляция и монтаж новых перил.