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Три человека пострадали в авариях в Хабаровском крае за сутки

Всего за день инспекторы выявили 297 нарушений правил дорожного движения.

За 23 июля в Хабаровском крае произошло три ДТП, в которых травмы получили три человека. Две аварии оказались столкновениями автомобилей, ещё в одном случае машина сбила пешехода, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

За сутки инспекторы выявили 297 нарушений правил дорожного движения. Среди остановленных водителей 11 находились за рулём в состоянии опьянения или отказались от освидетельствования, пятерых из них задержали в Хабаровске.

Ещё 25 человек управляли машинами без прав либо после лишения водительского удостоверения. Девять таких нарушителей попались в краевой столице.

Шесть автомобилистов не уступили дорогу людям на пешеходных переходах, а 13 пешеходов сами нарушили правила перехода проезжей части. В Хабаровске зафиксировали соответственно три и восемь таких случаев.