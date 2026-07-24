Три человека пострадали в авариях в Хабаровском крае за сутки

За 23 июля в Хабаровском крае произошло три ДТП, в которых травмы получили три человека. Две аварии оказались столкновениями автомобилей, ещё в одном случае машина сбила пешехода, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
За сутки инспекторы выявили 297 нарушений правил дорожного движения. Среди остановленных водителей 11 находились за рулём в состоянии опьянения или отказались от освидетельствования, пятерых из них задержали в Хабаровске.
Ещё 25 человек управляли машинами без прав либо после лишения водительского удостоверения. Девять таких нарушителей попались в краевой столице.
Шесть автомобилистов не уступили дорогу людям на пешеходных переходах, а 13 пешеходов сами нарушили правила перехода проезжей части. В Хабаровске зафиксировали соответственно три и восемь таких случаев.