Красноярцам рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты, чтобы не отравиться

Овощи, фрукты, ягоды и зелень перед едой нужно тщательно мыть, чтобы снизить риск инфицирования. Как делать это правильно, рассказала врач-эпидемиолог Красноярской краевой клинической больницы Александра Новосельцева.
Сначала специалист советует вымыть руки с мылом не менее 20 секунд под чистой проточной или бутилированной водой. Затем нужно осмотреть продукты и удалить испорченные участки, если они есть. Твердые овощи и корнеплоды можно предварительно замочить на 10−15 минут в теплой воде. Так остатки земли размягчатся, и их будет проще убрать мягкой чистой щеткой, которую лучше использовать только для этих целей.
Капусту, кочанные салаты и другие похожие продукты врач советует очищать от верхнего слоя листьев, а затем еще раз промывать в миске с чистой водой. Зелень лучше замочить в прохладной воде на 15 минут, после чего тщательно ополоснуть питьевой проточной водой.
Для дополнительной обработки можно добавить немного соли или 9% уксуса, примерно по одной столовой ложке на литр воды, и оставить зелень на полчаса. Это помогает бороться с некоторыми патогенами и яйцами гельминтов.
При этом для нежных ягод и фруктов растворы соды или уксуса лучше не использовать, так как они могут испортить вкус и текстуру продуктов.
«Даже тщательное мытье — не абсолютная гарантия. Если вы готовите что-то без серьезной термической обработки, например салат, особенно внимательно относитесь к выбору продуктов», — пояснила врач.
Для большей безопасности продукты стоит покупать в проверенных местах и не брать явно испорченные. А плотные плоды, например яблоки или кабачки, перед едой можно очистить от кожуры.