Красноярцам рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты, чтобы не отравиться

Сначала специалист советует вымыть руки с мылом не менее 20 секунд под чистой проточной или бутилированной водой. Затем нужно осмотреть продукты и удалить испорченные участки, если они есть. Твердые овощи и корнеплоды можно предварительно замочить на 10−15 минут в теплой воде. Так остатки земли размягчатся, и их будет проще убрать мягкой чистой щеткой, которую лучше использовать только для этих целей.