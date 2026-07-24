Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 июля

Звезды советуют Рыбам не пытаться контролировать обстоятельства, которые складываются без вашего участия: это лишь приведет к потере энергии и головной боли. Плывите по течению, а внезапные творческие идеи лучше сразу фиксировать на бумаге, пока они не забылись, передает «МК».