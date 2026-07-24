Мужчина пытался выселить бывшую жену с дочерью из квартиры в Биробиджане, суд ему отказал

Биробиджанка вместе с дочкой по договору социального найма живет в квартире, которая когда-то была предоставлена ее бывшему мужу. Своего жилья мать и дочь не имеют. Мужчина хотел выселить их из квартиры через суд. Спорная квартира находится в собственности городского округа. Прокурор отказал мужчине в выполнении его исковых требований. Не согласившись с решением, истец подал апелляцию. Суд снова рассмотрел материалы дела, и выслушав заключение прокурора, оставил решение без изменений. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.