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Мужчина пытался выселить бывшую жену с дочерью из квартиры в Биробиджане, суд ему отказал

Биробиджанка вместе с дочкой по договору социального найма живет в квартире, которая когда-то была предоставлена ее бывшему мужу. Своего жилья мать и дочь не имеют. Мужчина хотел выселить их из квартиры через суд. Спорная квартира находится в собственности городского округа. Прокурор отказал мужчине в выполнении его исковых требований. Не согласившись с решением, истец подал апелляцию.

Биробиджанка вместе с дочкой по договору социального найма живет в квартире, которая когда-то была предоставлена ее бывшему мужу. Своего жилья мать и дочь не имеют. Мужчина хотел выселить их из квартиры через суд. Спорная квартира находится в собственности городского округа. Прокурор отказал мужчине в выполнении его исковых требований. Не согласившись с решением, истец подал апелляцию. Суд снова рассмотрел материалы дела, и выслушав заключение прокурора, оставил решение без изменений. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.