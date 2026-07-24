Суд не позволил выселить мать с дочерью из квартиры в Биробиджане

В Биробиджане женщина и её дочь сохранили право жить в муниципальной квартире после попытки выселения. Суд второй инстанции оставил прежнее решение без изменения, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
Квартира на улице Московской ранее была предоставлена супругу женщины по договору социального найма. После развода она осталась жить там вместе с дочерью, поскольку другого жилья у обеих нет.
Биробиджанский районный суд отказал в выселении, согласившись с заключением прокурора об отсутствии законных оснований. Истец попытался оспорить решение и подал апелляционную жалобу.
Суд ЕАО вновь поддержал позицию прокуратуры и отклонил жалобу. Решение районного суда вступило в законную силу.