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Суд не позволил выселить мать с дочерью из квартиры в Биробиджане

Ранее жильё по договору соцнайма получил экс-супруг женщины.

В Биробиджане женщина и её дочь сохранили право жить в муниципальной квартире после попытки выселения. Суд второй инстанции оставил прежнее решение без изменения, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

Квартира на улице Московской ранее была предоставлена супругу женщины по договору социального найма. После развода она осталась жить там вместе с дочерью, поскольку другого жилья у обеих нет.

Биробиджанский районный суд отказал в выселении, согласившись с заключением прокурора об отсутствии законных оснований. Истец попытался оспорить решение и подал апелляционную жалобу.

Суд ЕАО вновь поддержал позицию прокуратуры и отклонил жалобу. Решение районного суда вступило в законную силу.