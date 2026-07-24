В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении кирпичного завода

Специалисты министрерства экологии Красноярского края неоднократно принимали участие в проверках, организованных Красноярской природоохранной прокуратурой и полицией, в отношении кирпичного завода. Собранные в ходе проверки доказательства загрязнения атмосферы в столице края и иные материалы были направлены в правоохранительные органы, на основе этих данных в отношении предприятия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. В результате проведенных исследований были выявлены превышения ПДК по взвешенным веществам, оксиду углерода, бенз (а)пирену, ртути, свинцу, формальдегиду и фториду водорода. По словам Юлии Гуменюк, по отдельным веществам превышения составили от 1,2 до 24 раз. Экспертиза подтвердила, что источником загрязнения являются выбросы предприятия.