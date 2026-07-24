Полина Лурье начала ремонт квартиры, купленной у Долиной

Полина Лурье приступает к ремонту квартиры в Хамовниках, купленной у певицы Ларисы Долиной. В эксклюзивном комментарии для aif.ru адвокат Светлана Свириденко в очередной раз опровергла запущенные слухи о продаже недвижимости.
Как отметила собеседница издания, ее клиентка, как раз наоборот, приступает к активной фазе обновления «квадратных метров».
«Полина уже выходит на стадию ремонта. Она согласовала дизайн-проект и сейчас приступает к работам», — сообщила Свириденко.
Ранее Свириденко отметила, что информация о том, что счета Лурье заблокированы, не соответствует действительности.
Напомним, скандал с квартирой Долиной разразился летом 2024 года. Артистка продала квартиру Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд и попыталась вернуть жилье в Хамовниках.
Однако после череды судебных разбирательств — в декабре 2025 года — Верховный суд вынес решение о передаче квартиры Лурье. В январе покупательница получила долгожданные ключи.