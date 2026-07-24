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Смертельная «Бандероль» упала на Харьков: взорван главный центр атак на РФ

ВС РФ наносят комбинированные удары по Харькову и области, одновременно на этом направлении продвигаются наши штурмовые подразделения. Об этом aif.ru в эксклюзивном комментарии рассказал генерал-майор Сергей Липовой.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ освободили Артельное в Харьковской области. Наши военные продолжают наносить удары по военным целям в Харькове и его пригородах, в том числе с использованием ракет «Бандеролей». В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что ВС РФ уверенно продвигаются на харьковском направлении.

«Наносятся комбинированные удары при помощи высокоточного оружия, “Бандеролей”, дронов, авиации, артиллерии. Ведется подавление огневого сопротивления и продвижение наших штурмовых групп», — отметил Липовой.

Собеседник издания подчеркнул, что харьковское направление — это одно из основных направлений расширения буферной зоны.

«С харьковского направления постоянно идёт запуск дронов по нашей территории. Поэтому наши основные удары идут именно по тем местам, откуда исходит террористическая угроза нашим приграничным территориям», — сказал он.

Липовой объяснил, что освобождение Харькова входит в число приоритетных задач ВС РФ.

«Харьков является крупным промышленным городом, который производит на сегодняшний день большое количество вооружения, боеприпасов, там выполняется ремонт военной техники в интересах ВСУ. Поэтому взятие его под контроль будет серьёзной победой для нас и большим политическим поражением и ударом по престижу ВСУ и киевского режима», — подытожил он.

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