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Возле Жезказгана ждут возвращения экипажа ракеты «Союз»

26 июля спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» доставит на Землю космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уилльямса, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/Роскосмос

По регламенту уже за сутки до приземления в районе города Жезказгана разворачивается оперативно-техническая группа с воздушным и наземным эшелонами. Они первыми встречают экипаж, передает пресс-служба «Роскосмоса» в своих соцсетях.

«Иногда, приземлившись, спускаемый аппарат ложится на бок, и тогда специалисты открывают люк и вытаскивают космонавтов в таком положении», — поделились подробностями в ведомстве.

При возвращении на Землю с МКС экипаж в спускаемом аппарате корабля «Союз» преодолевает 16,5 тыс. км. Весь путь от расстыковки до посадки занимает около трех часов.

Вес аппарата с системами без экипажа и груза составляет около 2500 кг.

«В зависимости от массы возвращаемых с МКС грузов вес спускаемого аппарата вместе с экипажем может достигать трех тонн», — предупредили специалисты.

В ведомстве также подчеркнули, что спуск с орбиты — один из самых сложных этапов космического полета, и показали, как происходит этап возвращения на Землю.

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Байконур 14 июля.

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