Возле Жезказгана ждут возвращения экипажа ракеты «Союз»

По регламенту уже за сутки до приземления в районе города Жезказгана разворачивается оперативно-техническая группа с воздушным и наземным эшелонами. Они первыми встречают экипаж, передает пресс-служба «Роскосмоса» в своих соцсетях.
«Иногда, приземлившись, спускаемый аппарат ложится на бок, и тогда специалисты открывают люк и вытаскивают космонавтов в таком положении», — поделились подробностями в ведомстве.
При возвращении на Землю с МКС экипаж в спускаемом аппарате корабля «Союз» преодолевает 16,5 тыс. км. Весь путь от расстыковки до посадки занимает около трех часов.
Вес аппарата с системами без экипажа и груза составляет около 2500 кг.
«В зависимости от массы возвращаемых с МКС грузов вес спускаемого аппарата вместе с экипажем может достигать трех тонн», — предупредили специалисты.
В ведомстве также подчеркнули, что спуск с орбиты — один из самых сложных этапов космического полета, и показали, как происходит этап возвращения на Землю.
Ракета «Союз» стартовала с космодрома Байконур 14 июля.