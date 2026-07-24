Юный похититель велосипедов задержан в Хабаровске

Правоохранители ведут работу по установлению местонахождения и возврату имущества потерпевшим. Для частичного погашения причинённого ущерба у подозреваемого изъят смартфон. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 158 УК РФ, максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. В отношении подростка избрана подписка о невыезде. Фигурант не трудоустроен и не обучается, ранее поставлен на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.