В Ленинском районе выбрали лучшие дворы, клумбы и балконы

Лучшим председателем МКД признана Людмила Каяшева, которая возглавляет совет дома № 44 на улице Львовской. За 13 лет во дворе обустроили детскую площадку и парковку, капитально отремонтировали систему отопления, привели в порядок чердаки и подвалы. Часть работ выполнили по инициативному проекту.