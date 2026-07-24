Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинском районе выбрали лучшие дворы, клумбы и балконы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска подвели итоги районного этапа конкурса «Самый благоустроенный район».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска подвели итоги районного этапа конкурса «Самый благоустроенный район».

Комиссия определила победителей в номинациях на лучшие клумбу, палисадник, балкон и фасад частного дома, а также выбрала лучшего дворника, озеленителя-новатора и председателя многоквартирного дома.

Лучшим председателем МКД признана Людмила Каяшева, которая возглавляет совет дома № 44 на улице Львовской. За 13 лет во дворе обустроили детскую площадку и парковку, капитально отремонтировали систему отопления, привели в порядок чердаки и подвалы. Часть работ выполнили по инициативному проекту.

Победителем в номинации «Озеленитель-новатор» стала председатель дома № 9 на улице Юности Елена Пель. Несколько лет она вместе с жителями занимается оформлением придомовой территории. Возле дома высадили гортензии, многолетние и однолетние цветы, голубые ели и туи.

Руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев сообщил, что победители районного этапа представят территорию на городском конкурсе. В прошлом году Ленинский район занял в нем второе место. Лучшие участники получат денежные призы на дальнейшее благоустройство дворов.