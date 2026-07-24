В Ленинском районе выбрали лучшие дворы, клумбы и балконы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска подвели итоги районного этапа конкурса «Самый благоустроенный район».
Комиссия определила победителей в номинациях на лучшие клумбу, палисадник, балкон и фасад частного дома, а также выбрала лучшего дворника, озеленителя-новатора и председателя многоквартирного дома.
Лучшим председателем МКД признана Людмила Каяшева, которая возглавляет совет дома № 44 на улице Львовской. За 13 лет во дворе обустроили детскую площадку и парковку, капитально отремонтировали систему отопления, привели в порядок чердаки и подвалы. Часть работ выполнили по инициативному проекту.
Победителем в номинации «Озеленитель-новатор» стала председатель дома № 9 на улице Юности Елена Пель. Несколько лет она вместе с жителями занимается оформлением придомовой территории. Возле дома высадили гортензии, многолетние и однолетние цветы, голубые ели и туи.
Руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев сообщил, что победители районного этапа представят территорию на городском конкурсе. В прошлом году Ленинский район занял в нем второе место. Лучшие участники получат денежные призы на дальнейшее благоустройство дворов.