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В Хакасии усилят меры по сохранению Грота Проскурякова из-за туристической нагрузки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хакасии обсудили дополнительные меры по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — Грота Проскурякова. Специалисты отмечают, что свободный доступ туристов может нанести памятнику непоправимый ущерб.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хакасии обсудили дополнительные меры по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — Грота Проскурякова. Специалисты отмечают, что свободный доступ туристов может нанести памятнику непоправимый ущерб.

Исполняющий обязанности руководителя Госохранинспекции республики Наталья Солдатенкова посетила музей под открытым небом «Ширинский археологический парк», где вместе с директором учреждения Еленой Зыряновой обсудила вопросы защиты уникального археологического объекта, сообщает газета «Хакасия».

Грот Проскурякова является одной из древнейших стоянок человека и представляет большую историческую и научную ценность. При этом растущий туристический поток создает угрозу сохранности памятника.

«Наша общая задача — найти баланс между популяризацией уникального историко-культурного достояния России и его физической сохранностью для будущих поколений. Такие объекты, как Грот Проскурякова, требуют особого, бережного отношения. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку музею в выработке эффективных мер защиты», — подчеркнула Солдатенкова.

В «Ширинском археологическом парке» заявили о готовности совместно с Госохранинспекцией работать над выработкой эффективных мер по защите памятника.

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