В Хакасии усилят меры по сохранению Грота Проскурякова из-за туристической нагрузки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хакасии обсудили дополнительные меры по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — Грота Проскурякова. Специалисты отмечают, что свободный доступ туристов может нанести памятнику непоправимый ущерб.
Исполняющий обязанности руководителя Госохранинспекции республики Наталья Солдатенкова посетила музей под открытым небом «Ширинский археологический парк», где вместе с директором учреждения Еленой Зыряновой обсудила вопросы защиты уникального археологического объекта, сообщает газета «Хакасия».
Грот Проскурякова является одной из древнейших стоянок человека и представляет большую историческую и научную ценность. При этом растущий туристический поток создает угрозу сохранности памятника.
«Наша общая задача — найти баланс между популяризацией уникального историко-культурного достояния России и его физической сохранностью для будущих поколений. Такие объекты, как Грот Проскурякова, требуют особого, бережного отношения. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку музею в выработке эффективных мер защиты», — подчеркнула Солдатенкова.
В «Ширинском археологическом парке» заявили о готовности совместно с Госохранинспекцией работать над выработкой эффективных мер по защите памятника.
16+