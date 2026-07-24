В Хакасии усилят меры по сохранению Грота Проскурякова из-за туристической нагрузки

«Наша общая задача — найти баланс между популяризацией уникального историко-культурного достояния России и его физической сохранностью для будущих поколений. Такие объекты, как Грот Проскурякова, требуют особого, бережного отношения. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку музею в выработке эффективных мер защиты», — подчеркнула Солдатенкова.