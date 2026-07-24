Хабаровчанка потеряла 106 тысяч после сообщения со ссылкой от матери

51-летняя жительница Индустриального района Хабаровска лишилась сбережений, поверив в предложение о дополнительном заработке. За один день женщина перевела мошенникам 106 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.
Сообщение со ссылкой на подработку ей прислала мать. Предложение заинтересовало хабаровчанку, и после перехода по ссылке она попала в чат с девушкой по имени Елена, которая представилась специалистом по инвестициям.
Женщина согласилась на подработку и начала переводить деньги под различными предлогами. В общей сложности она отправила злоумышленникам все 106 тысяч рублей из личных накоплений.
«По факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.