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В Новосибирске умер академик РАН Василий Пархомчук

Учёный участвовал в создании технологий, которые применяются в лечении онкологических заболеваний и научных исследованиях.

Источник: ИЯФ СО РАН

В Новосибирске в возрасте 80 лет скончался академик Российской академии наук Василий Пархомчук — один из старейших сотрудников Института ядерной физики Сибирского отделения РАН. Об этом ТАСС сообщили в институте.

Учёный внёс значительный вклад в развитие ускорительной физики. Он стал одним из создателей метода электронного охлаждения ионов, который позволяет точнее управлять пучком частиц. Эта технология, в частности, помогла повысить точность облучения опухолей при лечении онкологических заболеваний, снижая воздействие на окружающие ткани.

Василий Пархомчук также участвовал в проектировании первого российского ускорительного масс-спектрометра. Такие установки используют для высокоточных исследований состава веществ и определения возраста различных образцов.