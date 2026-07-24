В Новосибирске умер академик РАН Василий Пархомчук

Учёный внёс значительный вклад в развитие ускорительной физики. Он стал одним из создателей метода электронного охлаждения ионов, который позволяет точнее управлять пучком частиц. Эта технология, в частности, помогла повысить точность облучения опухолей при лечении онкологических заболеваний, снижая воздействие на окружающие ткани.