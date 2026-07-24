224 многоквартирных дома пойдут под снос до конца года в Казахстане

В Казахстане до конца текущего года намерены снести 224 многоквартирных дома по программе реновации. На месте старого жилья будут строить новые жилые комплексы, а собственникам предложат другое жилье либо денежную компенсацию.
В Министерстве промышленности и строительства сообщили, что инвесторы, готовые участвовать в программе, есть почти во всех регионах страны. Исключением пока остается Жамбылская область, где заинтересованного застройщика еще не нашли.
Для начала работ одного решения властей недостаточно. Застройщик сможет приступить к сносу дома и строительству нового только после согласия всех владельцев квартир.
«Если даже один жилец там остался, нужно его согласие. Даже если в одной квартире прописаны несколько человек, согласие всех, кто имеет долю в этом жилище, — это обязательно», — заявил заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Канат Мынбаев.
Он также пояснил, что исключение возможно лишь в случаях, когда дом представляет угрозу для жизни людей.
«Что касается выселения через суд — если жилье представляет угрозу для жизни человека, в данном случае будет решение суда о выселении», — отметил Канат Мынбаев.