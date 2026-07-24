224 многоквартирных дома пойдут под снос до конца года в Казахстане

«Если даже один жилец там остался, нужно его согласие. Даже если в одной квартире прописаны несколько человек, согласие всех, кто имеет долю в этом жилище, — это обязательно», — заявил заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Канат Мынбаев.