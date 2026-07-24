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В Национальном центре В. П. Астафьева откроется выставка о Льве Толстом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 июля в 14:00 в Национальном центре В. П. Астафьева откроется выставка «Лев Толстой — адвокат стомиллионного народа» из собрания Государственного музея-заповедника Л. Н. Толстого.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 июля в 14:00 в Национальном центре В. П. Астафьева откроется выставка «Лев Толстой — адвокат стомиллионного народа» из собрания Государственного музея-заповедника Л. Н. Толстого.

Экспозиция расскажет о Льве Толстом как общественном деятеле — педагоге, мировом посреднике, участнике московской переписи населения, организаторе помощи голодающим, публицисте и благотворителе.

На выставке представлены личные вещи писателя, документы, связанные с его общественной деятельностью, живописные и графические работы, скульптурные портреты, а также издания публицистических произведений Толстого.

Выставка продолжает проект «Русские писатели в гостях у Астафьева», который реализует Красноярский краевой краеведческий музей совместно с музеями России.

В день открытия посетителей ждет авторская экскурсия от старшего научного сотрудника Государственного музея Л. Н. Толстого Олеси Волосевич. Вход на открытие свободный.

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