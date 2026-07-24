EFE: лемур выживает в зоопарке в Колумбии благодаря плюшевой обезьяне

Детёныш лемура выживает в зоопарке в Колумбии благодаря плюшевой обезьяне, информирует EFE.
В материале сказано, что речь идёт о детёныше кольцехвостого лемура.
По данным агентства, лемур появился на свет в июне в зоопарке города Кали, его вес составлял всего 70 граммов.
«Специалисты заметили, что мать не проявляет к малышу внимания и не кормит его, сотрудники зоопарка стали круглосуточно ухаживать за детёнышем», — говорится в сообщении.
Ветеринар зоопарка Камило Мендоса отметил, что «одна из основных задач — не допустить привыкания лемура к человеку». По его словам, во время кормления детёныш обнимает игрушку, имитирующую тело матери, а сотрудники используют перчатки и маски, чтобы минимизировать прямой контакт с животным.
Напомним, в Японии детёныш японской макаки по кличке Панч получил известность после видео с плюшевой игрушкой, заменившей ему мать. Плюшевого орангутанга детёнышу макаки подарили сотрудники зоопарка.
По данным СМИ, макака Панч встретился со своим младшим братом Чими.