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EFE: лемур выживает в зоопарке в Колумбии благодаря плюшевой обезьяне

Детёныш лемура, которого начала игнорировать мать, выживает в зоопарке в Колумбии благодаря плюшевой обезьяне, информирует EFE.

Источник: Аргументы и факты

Детёныш лемура выживает в зоопарке в Колумбии благодаря плюшевой обезьяне, информирует EFE.

В материале сказано, что речь идёт о детёныше кольцехвостого лемура.

По данным агентства, лемур появился на свет в июне в зоопарке города Кали, его вес составлял всего 70 граммов.

«Специалисты заметили, что мать не проявляет к малышу внимания и не кормит его, сотрудники зоопарка стали круглосуточно ухаживать за детёнышем», — говорится в сообщении.

Ветеринар зоопарка Камило Мендоса отметил, что «одна из основных задач — не допустить привыкания лемура к человеку». По его словам, во время кормления детёныш обнимает игрушку, имитирующую тело матери, а сотрудники используют перчатки и маски, чтобы минимизировать прямой контакт с животным.

Напомним, в Японии детёныш японской макаки по кличке Панч получил известность после видео с плюшевой игрушкой, заменившей ему мать. Плюшевого орангутанга детёнышу макаки подарили сотрудники зоопарка.

По данным СМИ, макака Панч встретился со своим младшим братом Чими.