EFE: лемур выживает в зоопарке в Колумбии благодаря плюшевой обезьяне

Ветеринар зоопарка Камило Мендоса отметил, что «одна из основных задач — не допустить привыкания лемура к человеку». По его словам, во время кормления детёныш обнимает игрушку, имитирующую тело матери, а сотрудники используют перчатки и маски, чтобы минимизировать прямой контакт с животным.