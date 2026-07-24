Орнелла Мути может получить российский паспорт до конца лета

«Россия допускает, что у российского гражданина может быть другое гражданство. Я думаю, что гражданство она сохранит. Просто даже если мы посмотрим на Депардье: он оставил себе французское гражданство, получил российское. Значит, раз это было возможно сделать, то здесь, наверное, будет такая же аналогия», — резюмировала Ярмуш.