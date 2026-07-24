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Орнелла Мути может получить российский паспорт до конца лета

Юрист Ярмуш сказала, как Мути может получить российское гражданство, это может произойти очень быстро. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Итальянская актриса Орнелла Мути, у которой есть русские корни, вправе претендовать на российское гражданство в упрощённом порядке, а при особых обстоятельствах — по прямому решению главы государства. Такое разъяснение в эксклюзивной беседе с aif.ru дала адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Как сообщалось, звезда мирового кино Орнелла Мути и её дочь, певица Найке Ривелли подают заявление на получение российского гражданства. Они объяснили это тем, что у них есть русские корни, и они хотят «чувствовать себя по-настоящему дома».

Наиболее вероятным основанием для получения российского паспорта для актрисы юрист считает наличие у нее родственников по восходящей линии, живших на территории России.

«Статья шестнадцатая закона о гражданстве РФ даёт возможность иностранным гражданам, у которых по восходящей линии родственники родились и проживали в Российской империи, в СССР, в РСФСР, в упрощённом порядке получить гражданство, — пояснила Мария Ярмуш. — То есть без необходимости пять лет проживать в России и без экзамена на знание языка».

При таком сценарии, по её словам, процедура занимает от одного до трёх месяцев с момента подачи заявления.

Вместе с тем адвокат не исключила, что паспорт гражданки РФ Орнелла Мути может получить ещё быстрее — в особом порядке, предусмотренном для лиц, имеющих заслуги перед Россией.

«Конечно, мы же понимаем, что если президент Российской Федерации примет такое решение, примет человека в гражданство, это не будет один-три месяца. Просто принимается решение, и человек получает гражданство. И в особых случаях мы знаем, что так было. Я думаю, с Орнеллой Мути, наверное, так же получится», — сказала Ярмуш.

Затронула она и вопрос двойного гражданства. Несмотря на то, что между Россией и Италией отсутствует договор о признании двойного гражданства, на практике от итальянского паспорта актрисе отказываться не придётся.

«Россия допускает, что у российского гражданина может быть другое гражданство. Я думаю, что гражданство она сохранит. Просто даже если мы посмотрим на Депардье: он оставил себе французское гражданство, получил российское. Значит, раз это было возможно сделать, то здесь, наверное, будет такая же аналогия», — резюмировала Ярмуш.