Орнелла Мути может получить российский паспорт до конца лета

Итальянская актриса Орнелла Мути, у которой есть русские корни, вправе претендовать на российское гражданство в упрощённом порядке, а при особых обстоятельствах — по прямому решению главы государства. Такое разъяснение в эксклюзивной беседе с aif.ru дала адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Как сообщалось, звезда мирового кино Орнелла Мути и её дочь, певица Найке Ривелли подают заявление на получение российского гражданства. Они объяснили это тем, что у них есть русские корни, и они хотят «чувствовать себя по-настоящему дома».
Наиболее вероятным основанием для получения российского паспорта для актрисы юрист считает наличие у нее родственников по восходящей линии, живших на территории России.
«Статья шестнадцатая закона о гражданстве РФ даёт возможность иностранным гражданам, у которых по восходящей линии родственники родились и проживали в Российской империи, в СССР, в РСФСР, в упрощённом порядке получить гражданство, — пояснила Мария Ярмуш. — То есть без необходимости пять лет проживать в России и без экзамена на знание языка».
При таком сценарии, по её словам, процедура занимает от одного до трёх месяцев с момента подачи заявления.
Вместе с тем адвокат не исключила, что паспорт гражданки РФ Орнелла Мути может получить ещё быстрее — в особом порядке, предусмотренном для лиц, имеющих заслуги перед Россией.
«Конечно, мы же понимаем, что если президент Российской Федерации примет такое решение, примет человека в гражданство, это не будет один-три месяца. Просто принимается решение, и человек получает гражданство. И в особых случаях мы знаем, что так было. Я думаю, с Орнеллой Мути, наверное, так же получится», — сказала Ярмуш.
Затронула она и вопрос двойного гражданства. Несмотря на то, что между Россией и Италией отсутствует договор о признании двойного гражданства, на практике от итальянского паспорта актрисе отказываться не придётся.
«Россия допускает, что у российского гражданина может быть другое гражданство. Я думаю, что гражданство она сохранит. Просто даже если мы посмотрим на Депардье: он оставил себе французское гражданство, получил российское. Значит, раз это было возможно сделать, то здесь, наверное, будет такая же аналогия», — резюмировала Ярмуш.