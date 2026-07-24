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Дмитрий Губерниев побывал в гостях у «СКА-Хабаровска»

Популярный спортивный комментатор и телеведущий приехал в Хабаровск из Москвы для участия в Дальневосточном медиафоруме, который проходит с 23 по 24 июля в краевой столице. Пользуясь возможностью, он посетил стадион имени Ленина, где базируется футбольный клуб «СКА-Хабаровск». Там генеральный директор армейцев Алексей Кандалинцев провел экскурсию столичному гостю, показав ему поле, трибуны и подтрибунные помещения, а.

Популярный спортивный комментатор и телеведущий приехал в Хабаровск из Москвы для участия в Дальневосточном медиафоруме, который проходит с 23 по 24 июля в краевой столице. Пользуясь возможностью, он посетил стадион имени Ленина, где базируется футбольный клуб «СКА-Хабаровск». Там генеральный директор армейцев Алексей Кандалинцев провел экскурсию столичному гостю, показав ему поле, трибуны и подтрибунные помещения, а также подарил Дмитрию Губерниеву клубную майку с его фамилией и номером 27 — автомобильным кодом Хабаровского края. В свою очередь, телеведущий надел футболку «СКА-Хабаровска» и записал в ней небольшой видеоролик, пригласив жителей и гостей города прийти на первый домашний матч красно-синих в новом сезоне против екатеринбургского «Урала», который состоится 2 августа в 18:00 на стадионе имени Ленина.