Командный пункт ВСУ и НАТО взорван у Киева: главная новость СВО 24 июля

Мощный взрыв зафиксирован ранним утром 23 июля в районе Ржищева Киевской области. Как отметили очевидцы, по цели ударила баллистика. В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что такой точечный удар ВС РФ могли нанести по мобильному командному пункту ВСУ.
«Точечные удары наносятся только по вновь выявленным объектам. Это мог быть командный пункт оперативного назначения или узел связи. Сейчас работают подвижные, мобильные командные пункты. Стационарные, подземные сооружения противник держит, скорее всего, как резервные. Подвижные командные пункты они используют сейчас более часто, потому что действительно это выгодно и считается более безопасным для командного состава. Как только мы выявляем такие цели, по ним точечно наносится удар», — объяснил он.
По словам генерал-майора Попова, целью точечного удара мог стать пункт скопления иностранных наемников или штаб инструкторов НАТО.
«Это могла быть зона концентрации иностранных инструкторов, новоприбывшей партии наемников, которых ВСУ разместили в отдельном здании», — сказал военный эксперт.
Попов уточнил, что для нанесения точечного удара могли использовать ракету «Кинжал» или дрон «Герань» новой модификации.