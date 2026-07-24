Командный пункт ВСУ и НАТО взорван у Киева: главная новость СВО 24 июля

«Точечные удары наносятся только по вновь выявленным объектам. Это мог быть командный пункт оперативного назначения или узел связи. Сейчас работают подвижные, мобильные командные пункты. Стационарные, подземные сооружения противник держит, скорее всего, как резервные. Подвижные командные пункты они используют сейчас более часто, потому что действительно это выгодно и считается более безопасным для командного состава. Как только мы выявляем такие цели, по ним точечно наносится удар», — объяснил он.