Охота на летящую лисицу: дрон с тяжёлой бомбой ВСУ разорвало прямо в воздух

«Беспилотник, созданный на базе спортивного самолета, достаточно большой, поэтому возможность переноса бомбы подобного веса, то есть 100 килограммов, вполне реальна. Другое дело, что размеры этого беспилотника такие, что его можно достаточно быстро обнаружить и поразить. Но здесь преследовалась определенная цель: возможно, расчёт был на потерю бдительности с нашей стороны, а может быть, это был просто отвлекающий полет с целью проверить возможность применения данных беспилотников на конкретном маршруте», — пояснил Кнутов.