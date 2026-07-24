Охота на летящую лисицу: дрон с тяжёлой бомбой ВСУ разорвало прямо в воздух

Российские военные сбили украинский тяжелый беспилотник А-22 «Летучая лисица», который нес авиационную бомбу ФАБ-100. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, какие задачи решает противник, отправляя столь заметную и, казалось бы, уязвимую цель в российский тыл.
По словам эксперта, применение крупногабаритного беспилотника с мощным зарядом само по себе несет серьезную угрозу, однако такая тактика противника может преследовать сразу несколько вспомогательных целей.
«Беспилотник, созданный на базе спортивного самолета, достаточно большой, поэтому возможность переноса бомбы подобного веса, то есть 100 килограммов, вполне реальна. Другое дело, что размеры этого беспилотника такие, что его можно достаточно быстро обнаружить и поразить. Но здесь преследовалась определенная цель: возможно, расчёт был на потерю бдительности с нашей стороны, а может быть, это был просто отвлекающий полет с целью проверить возможность применения данных беспилотников на конкретном маршруте», — пояснил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что подобные аппараты обладают значительной дальностью полета. В случае успешного маневрирования между зонами противовоздушной обороны они способны нанести существенный урон.
«В любом случае такие беспилотники противник периодически использует. Дальность полета у них большая. Если бы он пролетел, например, между зонами действия противовоздушной обороны, между разрывами в системе ПВО, то, конечно, он мог бы причинить много бед», — добавил военный эксперт.