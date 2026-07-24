Женская футбольная команда из 30 участниц появилась в Хабаровске

Инициаторами создания коллектива стали сами футболистки, многие из которых прежде наблюдали за матчами мужей и сыновей с трибун. Участница команды Кристина Мариненко отметила, что теперь женщины не только поддерживают своих близких, но и сами выходят на поле и забивают голы.