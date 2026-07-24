Женская футбольная команда из 30 участниц появилась в Хабаровске

В Хабаровске создали женскую футбольную команду «Искра», в состав которой вошли 30 участниц. Коллектив появился в рамках социального проекта «Моя мама в игре», направленного на развитие женского спорта и укрепление семейных связей, сообщили в администрации Хабаровска.
Футболистки уже приступили к занятиям под руководством опытного тренера. Тренировки проходят три раза в неделю и продолжаются по полтора часа, а команда успела провести несколько первых встреч с другими женскими коллективами города.
Проект запустила футбольная Академия «Искра» при поддержке Фонда президентских грантов. Летом и осенью в Хабаровске планируют провести серию специализированных матчей, а завершится программа большим турниром по женскому футболу.
Исполнительный директор академии Олег Сурцев назвал создание команды важным шагом в развитии женского футбола в регионе. По его словам, новая площадка позволит мамам заниматься спортом, заряжаться энергией и лучше понимать увлечения своих детей.
Инициаторами создания коллектива стали сами футболистки, многие из которых прежде наблюдали за матчами мужей и сыновей с трибун. Участница команды Кристина Мариненко отметила, что теперь женщины не только поддерживают своих близких, но и сами выходят на поле и забивают голы.
Ближайшие матчи «Искры» состоятся в августе. Часть расходов на содержание команды покроет президентский грант размером около миллиона рублей, а зимой в манеже академии пройдет первый масштабный турнир Хабаровского края среди женских коллективов, который организаторы намерены сделать регулярным. Набор новых участниц продолжится.